تيزي وزو.. انتشال جثة غريق والبحث عن آخر بالصخرة 40 في تيڨزيرت

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شخص، ولا تزال عملية البحث عن آخر في البحر جارية، بمزرانة دائرة تڨزيرت، ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 15:50 من أجل البحث عن غريقين في البحر بالمكان المسمى الصخرة 40.

وتم انتشال الضحية الأوّل على الساعة 16سا و44د، فيما لا تزال عملية البحث عن الغريق الثاني متواصلة.

العملية تم تسخير لها 3 غطاسين، وزورق نصف صلب.