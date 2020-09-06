تيزي وزو تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

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تيزي وزو تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و22 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة
بقلم م . فيصل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46364 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر بـ 0.7 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1556 حالة وفاة.

بينما تماثلت 264 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 32745 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 44 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت37  ولاية أقل من 10 حالات منها 22 ولاية لم تسجل أية حالة، في حين 11 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات كمايلي:

تيزي وزو: +44

الجزائر: +33

بومرداس: +26

وهران: + 25

سطيف: +18

تلمسان: + 18

جيجل: + 16

البويرة: + 15

البليدة: +13

قسنطينة +11

باتنة: +10


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