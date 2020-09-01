تيزي وزو تتصدر عد د الإصابات بفيروس كورونا و18 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 44833 حالة مؤكدة بالفيروس.

أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.8 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1518 حالة وفاة.

بينما تماثلت 249 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 31493 حالة.

وسجلت 35 ولاية أقل من 10 حالات منها 18 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما 13 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 38 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

تيزي وزو: +57

الجزائر: +53

البليدة: +26

باتنة: +24

وهران: + 19

تلمسان: + 15

بومرداس: +14

سيدي بلعباس: +14

سوق أهراس: +14

تيبازة: +12

بجاية: +11

سطيف: +10

تبسة: + 10