تيزي وزو: تسجيل حالات إغماء وسط تلاميذ متقنة فتحي سعيد بعد شمهم للكافور

سجلت متقنة فتحي سعيد، بذراع بن خدة، تيزي وزو، حالات إغماء بين التلاميذ بسبب شمهم لمادة الكافور.

وأقدم أحد التلاميذ على إشعال الكافور داخل القسم، وبما أنها مادة سامة، انعبثت منها رائحة قوية تسببت في إغماءهم.

وتسبب الكافور المشتعل باختناقات بالنسبة للذين يعانون من مشكل في التنفس، والمصابين بمرض القلب، إلى جانب عاملة النظافة.

وقد تدخلت أعوان الحماية المدنية لنقل التلاميذ إلى العيادة المتعددة الخدمات بوخاري فاطمة، بذراع بن خدة، أين تلقوا الإسعافات الأولية.

وتم اخراج التلاميذ من العيادة، حيث لم يبتق منهم إلا ثلاثة تلميذات مازلن تحت الصدمة.

وقد أثارت الحادثة هلعا وسط تلاميذ الثانوية وأولياءهم، الذين طالبوا المسؤولين بمعاقبة المتسببين في هذه الحادثة.

وأكدوا أنها ليست الأولى، بل سبقتها محاولات أخرى فاشلة، لم تسجل فيها حالات التي سجلت اليوم.

بدوره وعد لعلاوي أحمد، مدير التربية بولاية تيزي وزو، في تصريح لـ”النهار اونلاين” بفتح تحقيق معمق للكشف على هؤلاء المشاغبين.

وقال إنه سيتم إحالتهم على المجلس التأديبي، ومن الممكن طردهم لما تسببوا من أضرار نفسية للتلاميذ وإساءة لسمعة مؤسستهم التربوية.