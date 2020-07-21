تيزي وزو: تسجيل 18 حريقا عبر مختلف مناطق الولاية

شهدت ولاية تيزي وزو خلال هذا اليوم 18 حريقا عبر مختلف مناطق الولاية اين تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 7 منها و ماتزال تعمل إلى جانب أعوان الغابات و ووسائل البلديات للتحكم في باقي الحرائق.

الحرائق سجلت في كل من قرية تيزي بوعمان ببلدية اث خليلي وقرية احميل في إيعكوران، شعوفة بمقلع، قرية ممورة بلدية ماكودة. ايغيل مهدي اث زيكي دائرة بوزقان، قرية اث حنيش بفريقات .

وقد تم توفيرها كل العتاد المادي الازم من رتل متنقلة وتجنيد جمسع الوحدات عبر الولاية للتحكم في جميع الحرائق التي لم تسبب في اية خسائر بشرية.

هذا الى جانب المساعدة الكبيرة التي تلقتها من طرف المواطنين الذين كان لهم دور كبير في إخماد اهم واقوى حريق سجلته اليوم ولاية تيزي وزو و كان بدائرة مقلع و بالضبط بقرية تيزي بوعمان ببلدية اث خليلي.

ولولا التدخل السريع للحماية والهبة الكبيرة للمواطنين لا كانت وصلت إلى القرية وكانت اكبر تهديد للمنازل وساكنيها.