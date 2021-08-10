تيزي وزو.. تسجيل 19 حريقا تم إخماد 12 منها

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 9 أوت إلى غاية صبيحة اليوم، إندلاع عدة حرائق غابات، قدرت بـ36 حريقا عبر 18 ولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فقد تم تسجيل 19 حريقا بولاية تيزي وزو، حيث تم إخماد 12 حريقا منها.

وأشار البيان، إلى إن أهم الحرائق التي سجلت على مستوى ولاية تيزي وزو والمقدرة بـ 19 حريقا توزعت عبر بلديات أقبيل، وإيجر، وأيت تودارت، وأبي يوسف، وإيفيغة، والأربعاء نثي راثن، وواسيف، وبني دوالة، وأعطافن، وإيلولة، وواضية وبلدية عين الحمام.

هذا وسخرت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة للإخماد هذه الحرائق لاسيما على مستوى ولاية تيزي وزو.

وتم تزويد بولاية تيزي وزو، 12 رتل متنقل من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل برتلين متنقلين، وبومرداس، وبرج بوعريرج، والبويرة، والمدية، وسطيف، والنعامة، والبيض وولاية تيزي وزو بـ3 ـرتال متنقلة.

بالإضافة إلى تسخير مروحيتين من المجموعة الجوية للحماية المدنية، وكذا بتعداد مقدر بـ900 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و200 شاحنة إخماد، وكانت عملية الإخماد الحرائق تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية.

وتسببت هذه الحرائق، في 7 حالات وفيات منها 6 في ولاية تيزي وزو و شخص بولاية سطيف.