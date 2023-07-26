تيزي وزو: تضامن وتكفل نفسي بضحايا الحرائق

تشهد ولاية تيزي وزو هبة تضامنية كبيرة مع ضحايا الحرائق التي مست بعض الولايات. لا سيما بجاية حيث استشهد عدد من المواطنين وأفراد من الجيش الوطني الشعبي.

وشرع الهلال الأحمر الجزائري الذي ساهم في عمليات إخماد الحرائق وإجلاء السكان المهددين في تيزي وزو وبجاية. في عملية جمع المساعدات، لا سيما الأدوية والألبسة لصالح ضحايا هاته الحرائق. كما شرعت اللجنة المحلية بالأربعاء ناث إيراثن في جمع الأدوية والمواد الغذائية والألبسة لصالح منكوبي حرائق بجاية.

وتم الشروع في الجمع بعد الإطلاع على الحاجيات المعبر عنها، حسبما علم لدى هاته المنظمة الانسانية التي أكدت أن أنشطة مماثلة سيتم تنظيمها لصالح ضحايا حرائق الولايات المتضررة.

من جهتها، أطلقت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية تيزي وزو، برنامج للتكفل النفسي والاجتماعي بضحايا هاته الحرائق.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع مهني عاشور، تم تنظيم الخرجة الأولى، نحو قرية ايغيل أوشدال ببلدية تيزي راشد. من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الحرائق. مشيرا إلى أن التكفل النفسي والإجتماعي بالضحايا يأتي تطبيقا لتعليمات وزاراتنا الوصية المتعلقة بحشد كل الوسائل الضرورية لتكفل أنسب بالعائلات المتضررة على مستوى الولايات التي طالتها موجة الحرائق”.

وأشار هني بأن مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن حشدت خلايا جوارية للتضامن “أطباء نفسانيون وعلماء اجتماع”. من أجل ضمان التكفل بالسكان القاطنين بالمناطق التي طالتها الحرائق. بمساهمة السلطات المحلية.