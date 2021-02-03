تيزي وزو: تعديل مواقيت الحجر وإعادة فتح الأنشطة الرياضية والثقافية الرياضية والترفيهية

أصدر والي ولاية تيزي وزو محمود جامع أمس الثلاثاء بيانا بخصوص تعديل مواقيت الحجر الصحي عبر إقليم الولاية.

وحسب بيان مصالح الولاية تم تعديل مواقيت الحجر الصحي بولاية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من يوم الموالي.

وسيكون قرار تكييف تدابير الحجر الصحي يذخل حيز التنفيذ بداية اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021.

كما قررت مصالح الولاية إعادة فتح المؤسسات والاماكن المتخصصة بالأنشطة الرياضية والثقافية الرياضية والترفيهية.

وأضاف البيان أن ذات المصالح مددت اوقات نشاط التجار إلى غاية 21:00 ويمس القرار كل من:

تجارة الاجهزة الإلكترومنزلية الديكورات.

محلات المفروشات وأقمشة التأثيث.

محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب.

قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

أما فيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيقتصر نشاطها على البيع المحمول فقط.