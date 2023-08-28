تيزي وزو.. تعويض 14 مزارعا للحبوب من ضحايا الحرائق والبرد

تسلم 14 مزارعا للحبوب والمؤمنين لدى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بتيزي وزو، صكوكا تعويضية وهذا على اثر الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم خلال موسم 2022 / 2023 بسبب الحرائق والبرد.

وحسب وكالة ألأانباء الجزائرية، جرت مراسم تسليم هذه الصكوك بمقر الصندوق بحضور مديره السيد مجيد حمداد. وشركاء من القطاع الفلاحي والفلاحين المؤمنين لدى الصندوق التابعين لبلديات آيت تودرت و واضية.

حيث شدد حمداد في كلمته بالمناسبة على “أهمية تأمين الاستثمار الفلاحي من أجل استفادة صاحبه من التعويض. في حال حدوث كارثة وتمكنه من إعادة بعث مستثمرته في الموسم الموالي”.

وقال أن “التأمين جد هام للاستفادة من التعويض في حال حدوث خسائر و أن المؤمن لا يحتاج انتظار إعلان ولايته متضررة لاستلام تعويض من السلطات العمومية”.

كما أشار ذات المسؤول -حسب المصدر نفسه- أن عملية مست 11 مؤمنا تكبدوا خسائرا في المحاصيل. إثر تساقط البرد خلال الربيع الماضي و3 مؤمنين تضرروا من الحرائق الأخيرة.

و بلغت المساحة الإجمالية المتضررة من هذين الخطرين (البرد و الحرائق) 280 هكتارا. فيما تراوحت قيمة الصكوك المقدمة اليوم الأحد بين 500 ألف و3 ملايين دج وفق المصدر نفسه. الذي أشار إلى أن حساب قيمة التعويض تعتمد على مردود الهكتار الواحد والمساحة المتضررة جراء البرد أو الحريق.

يشار أن مبلغ التأمين لمزارعي الحبوب يقدر ب1800 دج للهكتار الواحد و في الموسم الواحد, فيما يتم السداد وفقا للمردود المصرح به في الهكتار.