تيزي وزو تعيش من جديد سلسلة من حرائق الغابات بعدة مناطق

شهدت تيزي وزو، بالأمس، سلسلة من الحرائق الغابية، التي اندلعت بالعديد من المناطق، منها، “تيقزيرت”، و”مقلع” ، “ايت يحي”، و”ذراع الميزان”، “ايمسوحال”، “عين الحمام”، “بوزقان”.

أين تم تسجيل فيها خسائر، ليلة أمس، وذلك بثلاث قرى، هي، “بايلولة”، “مزڨان” ، و”ايڨراب” ، و”ايت لحسن”.

و قد تسببت هذه النيران، في اتلاف هكتارات هامة ومعتبرة من المساحات الغابية، والمحاصيل الزراعية.

إلى جانب إتلاف اشجار الزيتون المثمرة، والبلوط، والحشائش.

وتم تسجيل 26 بؤرة حريق، حسب البيان الذي قدمته مديرية الحماية المدنية، التي نجح اعوانها من اخمادها.

حيث تم تجنيد وسائل هامة، بالتنسيق مع مديرية الغابات والبلديات، وحتى الخواص، وسكان هذه المناطق، والذين مدوا يد المساعدة.

وذلك للتحكم في هاته الحرائق كليا، والحلول دون توسعها وانتقالها الى المجمعات السكنية.