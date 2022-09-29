تيزي وزو: تفكيك جمعية أشرار واسترجاع 3 سيارات مسروقة
تمكنت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في الاعتداءات على مستعملي الطرق واسترجاع 3 سيارات مسروقة.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تم وضع حد لنشاط عصابة تحترف الإجرام عن طريق الإعتداء عبر الطرق كانت تقوم باستدراج أصحاب السيارات من محطة نقل المسافرين بتيزي وزو إلى مناطق معزولة.
حيث ثم الإعتداء عليهم وسلب سياراتهم على مستوى الطريق البلدي، غير المرقم بقرية آيت لحسن بلدية بني بني والطريق الوطني رقم 30 يغرض تفكيكهم وإعادة بيع قطعهم.
كما مكنت هذه العملية من توقيف ثلاثة مجرمين كما تم التعرف على أربعة أشخاص لازالو في حالة فرار وإسترجاع ثلاث سيارات من نوع طويوطا پاریس، و بيجو 301 وسيارة مفككة نوع شيفرولی کروز.
حيث تم تقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعهم السجن.
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تيزي وزو: الإطاحة بشبكة مختصة في تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير المحررات الرسمية
تيزي وزو: الإطاحة بشبكة مختصة في تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير المحررات الرسمية
كما تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من خمسة (05) أفراد من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 36 سنة.
وحسب بيان مصالح أمن ولاية تيزي وزو، فإن هذه الشبكة الإجرامية مختصة في تقليد أختام الدولة و الإدارات العمومية.
والتي يستعملونها في تزوير الوثائق الإدارية و المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة .
كما أوضح بيان ذات السلك النظامي، أن العملية مكنت من حجز 21 ختم وبرثن مقلد وكذا عدة شهادات و وثائق إدارية مزورة و التي يتم إرفاقها في ملفات طلبات تأشيرة الدراسة في الخارج، مع استرجاع أجهزة وكذا معدات تستعمل في التزوير تمثلت في :
– أربعة (04) أجهزة كومبيوتر.
– ثلاث طابعات متعددة الاستعمال.
– دعامات إلكترونية.
– أربعة (04) هواتف نقالة للتواصل بين أفراد الشبكة .
– مبلغ مالي من عائدات التزوير.
وتم بتاريخ 21 سبتمبر 2022 تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو عن قضية جناية تقلید ختم الدولة واستعماله،
جناية التزوير في المحررات الرسمية، أين صدر ضد أربعة ( 04 ) منهم أمر إيداع رهن المؤسسة العقابية في حين استفاد الخامس من الرقابة القضائية.