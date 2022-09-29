تيزي وزو: تفكيك جمعية أشرار واسترجاع 3 سيارات مسروقة

تمكنت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لولاية تيزي وزو، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في الاعتداءات على مستعملي الطرق واسترجاع 3 سيارات مسروقة.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تم وضع حد لنشاط عصابة تحترف الإجرام عن طريق الإعتداء عبر الطرق كانت تقوم باستدراج أصحاب السيارات من محطة نقل المسافرين بتيزي وزو إلى مناطق معزولة.

حيث ثم الإعتداء عليهم وسلب سياراتهم على مستوى الطريق البلدي، غير المرقم بقرية آيت لحسن بلدية بني بني والطريق الوطني رقم 30 يغرض تفكيكهم وإعادة بيع قطعهم.

كما مكنت هذه العملية من توقيف ثلاثة مجرمين كما تم التعرف على أربعة أشخاص لازالو في حالة فرار وإسترجاع ثلاث سيارات من نوع طويوطا پاریس، و بيجو 301 وسيارة مفككة نوع شيفرولی کروز.

حيث تم تقديم الموقوفين للجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعهم السجن.

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