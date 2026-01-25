تيزي وزو.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير وتقليد أختام الدولة 

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين ينشطون في تزوير وتقليد أختام الدولة والطوابع واستعمالها مع علمهم بذلك.

وحسب بيان لذات الهيئة، تمت العملية تحت إشراف الجهات القضائية المختصة. وذلك استغلالا لمعلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بتزوير وثائق إدارية وتقليد أختام الدولة.

وبعد تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم تم ضبط وثائق إدارية وشهادات لمؤسسات بنكية ومؤسسات عمومية وخاصة. أجهزة إعلام آلي، حوامل مغناطيسية ومبلغ مالي.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة جناية تقليد أختام الدولة والطوابع واستعمالها مع علمهم بذلك.

وكذا جنحة صناعة أختام أو طوابع أو علامة للدولة أو لأي سلطة كانت بغير إذن كتابي. وجنحة استعمال المزور لوثائق تصدرها مؤسسات عمومية لغرض منح إذن مع علمهم بذلك.