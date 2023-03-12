تيزي وزو: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية. متكونة من 3 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 47 سنة، ينحدرون من مدينة تيزي وزو.

ومكنت العملية مكنت من حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة

وتمثلت في4.5 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين، 109 غرام من الكيف المعالج، 155 قرص مهلوس. 5 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس سكاكين، مبلغ 12000 دج من عائدات ترويج السموم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المختص إقليميا. عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع. حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، أين صدر ضدهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.