تيزي وزو.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة السرية

تمكنت مصالح شرطة تيزي وزو، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة السرية عبر البحر.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم توقيف 21 شخصا مشتبها فيه. كما مكنت العملية من ضبط واسترجاع قارب صيد ومحركين.

بالإضافة إلى 5 مركبات كانت تستعمل في النشاط الاجرامي، ومبلغ مالي من العملة الوطنية وآخر بالعملة الأجنبية. وكمية من البنزين، ومعدات أخرى.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة.