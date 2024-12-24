تيزي وزو: تفكيك شبكة لترويج المخدرات والمهلوسات وحجز 14 ألف قرص

تمكنت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو من تفكيك شبكة من 10 أشخاص تتاجر بالمخدرات والاقراص المهلوسة كما تم حجز 14165 قرص مهلوس و 3 كغ من الكيف المعالج بسيدي نعمان.

وقائع القضية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي نعمان. عن وجود شبكة اجرامية تقوم بترويج المخدرات عبر اقليم ولاية تيزي وزو وولاية مجاورة. اين تم على إثر ذلك تنشيط عنصر الاستعلامات مع تكثيف الدوريات تحت إشراف قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو.

وبعد ترصد حركة أفراد الشبكة واثر نصب كمين محكم من طرف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني. وبالاستعانة بالثاني السينو تقني تم توقيف 4 أشخاص وبحوزتهم كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة والكيف المعالج.

ومواصلة للتحقيق وبعد تفتيش منزل المشتبه فيهم. تم العثور على 240 كبسولة نوع برغابالين و 4 سكاكين صغيرة تستعمل في قطع المخدرات بالاضافة الى مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدرب قدره 64000 دج مع توقيف المشتبه فيه الخامس.

واستغلالا للمعلومات التي قدمها الموقوفون ، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية الأزمة. تم توقيف 04 أشخاص من نفس الشبكة كانو يقومون بترويج وبيع المخدرات والأقراص المهلوسة.

وتم حجز خلال العملية ب 300 14165 قرص نوع بريغابالين. 3 كغ من من الكيف المعالج . و 181500 دج عائدات الترويج، سكاكين صغيرة تستعمل في قطع المخدرات، 03 سيارات كانت تستعمل في التنقل وترويج المخدرات وتتبع المصالح الأمنية

وسيتم تقديم الموقفين أمام الجهات الفضائية المختصة بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية عن جناية التخزين و النقل والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.