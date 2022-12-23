تيزي وزو.. تفكيك ورشة سرية لصناعة أسلحة تقليدية وذخيرة

نجح أفراد الدرك الوطني في اكتشاف وتفكيك ورشة سرية لصناعة أسلحة تقليدية وذخيرة بمنزل مواطن من بلدية سوق الاثنين بجنوب-غرب ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان المجموعة الإقليمية لذات الجهاز الأمني، فقد تم اكتشاف هذه الورشة السرية في سياق قضية محاولة قتل، حيث تقدمت زوجة المواطن المذكور إلى مقر فرقة الدرك الوطني بمعاتقة، لتقديم شكوى عن تعرضها لمحاولة القتل من طرف زوجها، المدعو ح.ح.

واستنادا المصدر ذاته، حاول المشتبه فيه قتل زوجته بمنزله بقرية أغوني بوقال (بلدية سوق الاثنين) بواسطة بندقية مضخية وسكين.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل دورية من عناصر الدرك الوطني انتقلت إلى عين المكان أين تم توقيف المعني.

وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه، من قبل عناصر الدرك و بالاستعانة بأفراد الثنائي السينو-تقني (اختصاص أسلحة و متفجرات). تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة أسلحة تقليدية وذخيرة، حسبما أفاد به نفس الجهاز الأمني.

وأسفرت عملية التفتيش، عن اكتشاف داخل الورشة السرية كمية من البارود وحبيبات الرصاص وخراطيش وتوابعها. بالإضافة إلى بندقيتي صيد وأربعة مسدسات مع الذخيرة الخاصة بها، ومنظار نهاري.

وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور انتهاء الدرك الوطني من التحقيق في هذه القضية.