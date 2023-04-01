تيزي وزو: تقديم 12 ألف وجبة في أول أسبوع من رمضان

تم في الأسبوع الأول من شهر رمضان، تقديم 548 12 وجبة إفطار من طرف متطوعي الهلال الأحمر الجزائري في ولاية تيزي وزو.

وشكر الهلال الأحمر الجزائري، في بيان له على فايسبوك، جميع المتطوعين الذين يسهرون على إفطار المحتاين وعابري السبيل.

هذا وإنطلقت أمس الجمعة، بالعاصمة، رسميا، الحملة الوطنية تضامن رمضان برنامج “بنك الاطعام الجزائري”.

وتهدف الحملة، إلى تقديم العون والمساعدات للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان الكريم.