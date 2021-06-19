تيزي وزو ..تمثال “ايت احمد” بوسط مدينة اث واسيف يتعرض الى التخريب من طرف مجهولين

استيقظ صبيحة اليوم ،سكان اث واسيف بتيزي وزو، على منظر تمثال حسين ايت احمد، وهو مخرب لأسباب تبقى مجهولة وهوما أثار حفيظة السكان، اين استنكروا بشدة هذا العمل الإجرامي الذي مس شخصية تاريخية كبيرة مثل سي الحسين.

هذا وقد باشرت السلطات الأمنية في التحقيق للوصول للجناة الحقيقي وراء هذا الفعل، لاسيما أن هذه التصرفات في المساس للشخصيات التاريخية لم تعتادها الولاية ولم يسبق أن شهدتها المنطقة.

وللتذكير فقط فإن هذا التمثال التذكاري للزعيم والرمز التاريخي حسين ايت احمد كان من تشييد بلدية واسيف عام 2016 عرفانا وتقديرا لـ74عاما من الكفاح و النضال، وباعتبار “اث واسيف” من بين المناطق التي بدا كفاحه و نضاله السياسي.