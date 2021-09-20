تيزي وزو.. توزيع 100 طرد على العائلات المتضررة من الحرائق

أشرفت صبيحة اليوم الاثنين، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بن حبيلس سعيدة، على توزيع 100 طرد من المواد الغذائية. بالإضافة إلى 100 حقيبة مدرسية و10 أجهزة تكثيف الأوكسجين ومولد الكهرباء.

وتم توزيع الطرود لفائدة المؤسسة الاستشفائية العمومية الجوارية بايفرحونان. وهذا لفائدة المناطق المتضررة من الحرائق بولاية تيزي وزو.

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