تيزي وزو.. توقيف المشتبه فيه بقتل شرطي متقاعد

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، السبت الماضي، من توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل العمدي. التي راح ضحيتها شرطي متقاعد، حسب ما أورده، بيان لمصالح الأمن.

وأوضح البيان أن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 24 يناير المنصرم، حيث أقدم المشتبه فيه على الترصد للضحية أثناء خروجه من المسجد. والاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض (سكين) والفرار إلى وجهة مجهولة. ليتوفى الضحية بتاريخ 31 من نفس الشهر، متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها.

ومكن التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو. من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع استرجاع أداة الجريمة.

وتم تقديم المشتبه فيه، البالغ من العمر 40 سنة، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، يضيف نفس المصدر.