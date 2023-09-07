تيزي وزو.. توقيف شبكة إجرامية تروج “الصاروخ” وسط الشباب

تمكنت عناصر الدرك الوطني، في الساعات المنقضية من توقيف شبكة إجرامية تروح الأقراص المهلوسة وسط الشباب في تيزي وزو.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة لعناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو. عن وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج وبيع الأقراص المهلوسة على مستوى قربة شعوفة بلدية مقلع ولاية تيزي وزو من أجل توقيف عناصر هذه الشبكة. وبعد ترصد حركتهم من خلال وضع خطة أمنية محكم. ليتم على إثرها توقيف أربعة 4 أفراد من عناصر الشبكة أثناء قيامهم بعملية بيع هذه الحبوب المهلوسة رغم المقاومة الشديدة. التي أبدوها كما تم حجز 5744 قرص مهلوس نوع بريغابلين 300 ملغ بالإضافة إلى السيارة المستعملة في تنقل أفرادها.

بعد التعمق أكثر في التحقيق تم تمديد الاختصاص الى ولاية مجاورة أين تم توقيف شخصين آخرين من أفراد هذه الشبكة. سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.