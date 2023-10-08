تيزي وزو: توقيف شخصين متلبسين بسرقة الهواتف النقالة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس لأمن ولاية تيزي وزو. من توقيف شخصين (40 سنة و 45 سنة)، متلبسين بسرقة هواتف نقالة على مستوى محطة نقل المسافرين.

ويستغل المشتبه فيهم فترة الازدحام خلال الفترة المسائية للمسافرين. أين تم إيقاف المشتبه فيهما مع حجز هاتفين محل سرقة بحوزتهما.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمهما بتاريخ 05 أكتوبر 2023 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو عن قضية السرقة في حالة تلبس