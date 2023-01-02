تيزي وزو: توقيف شخص بحوزته طائرتي درون

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التابعة لولاية تيزي وزو تتمكن من توقيف شخص بحوزته طائرتي درون.

وحسب بيان ذات المصالح العملية تمت في الفاتح من جانفي 2023 حيث تحصلت ذات العناصر على معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص قادم من ولاية أخرى، كان على متن سيارة سياحية.

وعقب عملية تفتيش الرمكبة تم العثور بداخلها على عتاد حساس متمثل في طائرتي درون نوع: dji phantom standard et dji mavic pro . مسيرتين عن بعد ومجهزتين بكاميرات وبجميع لواحقهما. بالإضافة إلى 3 بطاقات ذاكرة، حامل مغناطيسي، يستعملون في عملية التصوير.

ليتم على إثر ذلك توقيف المعني وتحويل المركبة إلى مقر فصيلة الأبحاثأين تم فتح تحقيق في القضية.وسيتم تقديم الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة فور إنتهاء التحقيق.