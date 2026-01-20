تيزي وزو.. توقيف شخص وحجز كمية من الكوكايين والأقراص المهلوسة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو من معالجة قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة مفادها وجود شخص يقوم بالحيازة والترويج لهذه السموم عبر إقليم الولاية.

وأوضح بيان لمصالح الدرك، أنه بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، الصادر عن وكيل الجمهورية. لدى محكمة تيزي وزو، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الموقوف، حيث تم ضبط بداخل مسكنه كمية من مادة الكيف المعالج بوزن يفوق 291 غرام، ثلاث (03) أكياس بها مخدرات صلبة (كوكايين) بوزن إجمالي قدره475.64غرام، 26 قرصا من المخدر المصنع إكستازي، 17 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، 03 ميزان رقمي الكتروني، 02 هواتف نقالة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 46 مليون سنتيم ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 720 أورو.

وكانت المحجوزات المذكورة مخبأة بإحكام داخل حقيبة بلاستيكية، حيث مكّنت العملية من توقيف المشتبه فيه الأول صاحب المسكن، في حين يبقى المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع والحصول والحيازة والعرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو توزيع أو تسليم مواد مخدرة (كيف معالج، كوكايين) ومؤثرات عقلية من قبل جماعة إجرامية منظمة.

