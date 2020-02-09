تيزي وزو: توقيف مجموعة إجرامية يحترفون السطو على منازل المواطنين باستعمال أسلحة نارية وبيضاء

قام أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان بتيزي وزو، بفتح تحقيق معمق حول وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بالسطو على منازل المواطنين باستعمال أسلحة نارية وبيضاء.

وقد تمكّن الدرك من تحديد هوية بعض الأشخاص المتورطين، وكذلك نوعية السيارات التي يتنقلون بها.

حيث قاموا بوضع نقاط مراقبة وحواجز أمنية، تمكنوا خلالها من توقيف سيارتين على متنهما عدّة أشخاص، كانوا متوجهين إلى قرية قنطيجة لمراقبة احد المنازل وسرقتها.

على إثر ذلك، تم توقيف السيارة الأولى التي كان على متنها ثلاثة 3 أشخاص يتراوح سنهم ما بين 33 إلى 40 سنة، مسبوقين قضائيا، يقطنون ببلدية تيزي وزو.

وعثر بحوزتهم على بندقيتين مسروقتين، واحدة مضخية وأخرى للصيد، إضافة إلى عدد من الخراطيش وأسلحة بيضاء وأقنعة.

في حين تمكنت المركبة الثانية من الفرار، ليتم توقيفها فيما بعد على مستوى أحد الحواجز الأمنية للدرك الوطني وعلى متنها ثلاثة أشخاص يتراوح سنهم ما بين 27 إلى 41 سنة، وهم مسبوقين قضائيا في السطو على المنازل.

وأثبتت التحريات المعمّقة أن الأشخاص الموقوفين كانوا بصدد التحضير لسرقة أحد المنازل.

كما تبيّن أن هذه المجموعة متورطة في سبعة قضايا متعلقة بالسطو على المنازل في كل من المناطق التالية إفليسن، فريحة، جبل ميمون عيسى، تقزيرت، فريقات، معاتقة وواضية.

ومكن توقيف جمعية الأشرار هذه، من وضع حد للنشاط الإجرامي الذي كان يعكر هدوء وأمن مواطني ولاية تيزي وزو.