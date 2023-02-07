تيزي وزو: توقيف 17 شخصا مبحوث عنه بموجب أوامر بالقبض

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو خلال شهر جانفي من السنة الجارية 2023 من توقيف 17 شخص مبحوث عنه بموجب أوامر بالقبض.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. لتورطهم في قضايا السرقة وكذا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع. بالإضافة كذلك إلى قضايا الضرب والجرح العمدي متبوع بالسرقة. وأوامر بالقبض عن قضايا النصب والإحتيال. بالإضافة كذلك إلى قضية الإعداد وتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري.