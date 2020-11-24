تيزي وزو: توقيف 3 أشخاص بتهمة المتاجرة في المخدرات

قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعزازقة التابعة لأمن تيزي وزو من الإطاحة بثلاثة أشخاص يتاجرون في المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص تورطوا في حيازة وترويج المخدرات، وتتراوح أعمارهم ما بين 37و 40 عاما.

وينحدر ذات الموقوفين من منطقتي واقنون وأزفون، وأسفرت العملية عن حجز 76غ من الكيف المعالج وذخيرة من الصنف الخامس.

ليتم تقديم المتورطين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بتهمة حيازة المخدرات من أجل البيع و حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون مبرر شرعي.

وصدر في حق اثنين منهم أمر ايداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو في حين استفاد الثالث من الرقابة القضائية.