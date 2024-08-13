تيزي وزو.. توقيف 3 أشخاص تسببوا في حرق أكثر من 10 هكتارات من المساحات الغابية بذراع الميزان

تمكنت عناصر الدرك الوطني, اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تسببوا في حرق أكثر من 10 هكتارات من المساحات الغابية بقرية تزروت بذراع الميزان في ولاية تيزي وزو. حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

ووفقا لبيان السلك النظامي ذاته، فإن وقائع القضية تعود إلى ليلة 11 أوت، على الساعة 22 حيث كان 3 أشخاص تتراوح أعمارعهم ما بين 21 و38 سنة يحتفلون بحفل زواج صديقهم س.ب.

الأشخاص الثلاثة - يضيف بيان الدرك الوطني- قاموا باشعال الالعاب النارية ورميها وسط الحشائش على حافة الطريق بقرية تزروت ببلدية ذراع الميزان مما أدى بعد مدة قصيرة الى اشتعال النيران مخلفة خسائر مادية وحرق ما يزيد عن 10 هكتارات من المساحات الغابية.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.