تيزي وزو: توقيف 4 أشخاص لحيازتهم المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع التابع لأمن ولاية تيزي وزو، من ضبط و إيقاف أربعة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين (25 و 36 سنة) ينحدرون من ولاية تيزي وزو. مشتبه فيهم في حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.

كما تم ضبط 51 غرام من المخدرات (الكيف المعالج) على شكل قطع مهيأة للترويج و 05 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين). كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 15 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى سلاح أبيض من الصنف السادس (سكين من الحجم الكبير) و مبلغ مالي من عائدات ترويج السموم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المختص إقليميا. عن قضية الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية مع الحيازة و البيع و عرضها على الغير في إطار مجموعة إجرامية منظمة