تيزي وزو.. توقيف 4 أشخاص وحجز مهلوسات ومبلغ مالي

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو، من توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و 44 عامًا، بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال هذه العملية، حجز 1092 قرص مهلوس كانت معدة للتسويق، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من العملتين الوطنية والصعبة.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغية المتاجرة بها، ليقدوا أمام المصالح المعنية أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت.

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