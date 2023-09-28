تيزي وزو: توقيف 6 أشخاص واسترجاع مركبة محل سرقة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو. من إيقاف ستة (06) أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (23 سنة و 34 سنة). ينحدرون من ولاية تيزي وزو، مشتبه فيهم في قضية سرقة مركبة سياحية متبوعة بالعنف و الاعتداء.

قضية الحال، تعود إلى شكوى قيدها شخصان عرضة للاعتداء و العنف من طرف أشخاص مجهولين مع سرقة مركبته.

ومكنت تحريات ذات المصالح التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو. من تحديد وإيقاف شخصين(02) مشتبه فيهما، ليتم بعدها إيقاف أربعة أشخاص متورطين في القضية.

وأسفرت العملية، عن استرجاع المركبة محل السرقة، مبلغ مالي مقدر 19000 دج. مع ضبط مركبة أخرى استعملت في العمل الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، بتاريخ 26 سبتمبر 2023. عن قضية السرقة باستعمال العنف، جنحة إخفاء أشياء مسروقة، جنحة المشاركة في السرقة باستعمال العنف.