تيزي وزو.. توقيف 6 أشخاص وحجز كوكايين ومؤثرات عقلية

تمكنت عناصر فرقة مكافة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين ( 24 سنة و 36 سنة). ينحدرون من ولايات تيزي وزو الجزائر العاصمة و وهران، مشتبه فيهم في حيازة وترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) و المؤثرات العقلية.

كما تعود قضية الحال، لتاريخ 22 أوت 2023، بعد استغلال معلومة مفادها تواجد أشخاص مشتبه فيهم بترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. باستعمال مركبة سياحية، أين تمكنت ذات المصالح من توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة سياحية. مع العثور بحوزته على كمية من المخدرات الصلبة كوكايين) مقدرة بـ6 غرام. ليتم التحويله المصلحة لاستكمال الإجراءات. مبلغ مالي مقدر به 25000 دج، من عائدات ترويج السموم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو. عن قضية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) و المؤثرات العقلية لغرض البيع و المتاجرة.

التحريات في القضية ، مكنت من تحديد هوية و إيقاف خمسة أفراد آخرين مشتبه فيهم مع حجز :

21 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين).

64 كبسولة من المؤثرات العقلية.

مبلغ مالي مقدر به 25000 دج، من عائدات ترويج السموم.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو عن قضية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) و المؤثرات العقلية لغرض البيع و المتاجرة.