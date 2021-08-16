تيزي وزو: توقيف 9 أشخاص مشتبه تورطهم في قتل “الشاب جمال” والعثور على هاتفه

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو ليلة أمس من إلقاء القبض على تسعة أشخاص آخرين . متورطين في قضية مقتل الشاب “جمال بن اسماعيل“.

وحسب مصادر أمنية مؤكدة، فقد تمكنت ذات المصالح من العثور أيضا على الهاتف الشخصي للراحل الشاب “جمال بن اسماعيل”

.وكان مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، قد أكد أمس أنه تم مواصلة للتعليمات النيابية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبعاء ناث ايراثن الناصة على فتح تحقيق حول ملابسات مقتل الشاب “جمال بن اسماعيل” بمدينة الاربعاء ناثيراثن بولاية تيزي وزو. فقد تم توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 3 نساء