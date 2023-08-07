تيزي وزو: حجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية في عملية مداهمة لدائرة أزفون

في إطار مرافقة و تأمين المصطافين ومحاربة كل السلوكيات السلبية التي تمس بالسكينة العامة، نظمت المصالح العملياتية لأمن ولاية تيزي وزو أمسية اليوم شملت الشواطئ التابعة لاقليم الاختصاص الحضري لدائرة أزفون عديد النقاط و الأماكن المشبوهة.

العملية أسفرت عن ضبط وإيقاف 4 أشخاص عن قضايا حمل سلاح أبيض محظور (سكين) دون مبرر شرعي، 6 عن قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع

و كذا الاستهلاك الشخصي، 3 أشخاص مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية.

أين تم تحويلهم لمقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإنجاز ملفات قضائية ضدهم بخصوص القضايا سالفة الذكر.