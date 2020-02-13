تيزي وزو: حجز اكثر من 28 قنطار من اللحوم الفاسدة

قامت مصالح الأمن الحضري الرابع بالتنسيق مع فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بتيزي وزو من حجز اكثر من 28 قنطار من اللحوم الفاسدة.

وقد عثر عليها داخل مستودع يعود إلى تاجر لحوم بالغ من العمر 32 عاما منحدر من ولاية تيزي وزو.

وتفطنت مصالح الشرطة أثناء قيامها بالدرويات إلى رائحة كريهة تنبعث من هذا المستودع المتواجد بوسط مدينة تيزي وزو .

اين تبين انه البظاعة المحجوزة لا تتوفر على أدنى شروط الحفظ والتبريد وأغلبية اللحوم التي وجدت بداخله تتمثل في رؤوس البقر والأرجل.

وبعد الاتصال بالطبيب البيطري التابع لمصلحة النظافة والصحة لبلدية تيزي وزو الذي قام بمعاينة اللحوم ليقر بفسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك