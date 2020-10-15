تيزي وزو.. حجز 11 طن شمة ومبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بذراع الميزان، التابعة للمجموعة الإقليمية بتيزي وزو من توقيف صاحب ورشة لتصنيع مادة الشمة بدون ترخيص قانوني.

وجاء ذلك، بعد عملية تفتيش لأحد المنازل، بإذن من وكيل الجمهورية.

أين تم حجز آلات ومعدات ومواد أولية لتصنيع هذه المادة، وأكياس بلاستيكية وعلب كرتونية لتوضيب هذه المادة، و4 كاميرات مراقبة وجهاز تسجيل للكاميرات.

كما أسفرت نفس العملية على حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات النشاط والمتمثلة في العملة الوطنية، والمقدر بـ13مليون وأربعة آلاف دينار جزائري.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، تمثل في 10 اوراق نقدية من فئة 100 أورو بمجموع 1000 أورو، وأوراق نقدية أخرى من فئة 5 ريال سعودي، و20 دينار تونسي.

وكذا حجز 11طن و525 كلغ من مادة تبغ النشف “الشمة”.

وبعد استكمال كل الأجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية وتسليم البضائع المحجوزة لمفتشية أملاك الدولة.