تيزي وزو: حجز 110 قنطار من مادة الشعير كانت موجهة للمضاربة

تمكنت فرقة الدرك الوطني بتميزار في تيزي وزو، من حجز 110 قنطار من مادة الشعير كانت موجهة للمضاربة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 2023/08/09، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتميزار بدورية في الإقليم عبر الطريق البلدي الغير مرقم الرابط بين قرية سوق الحد وقرية النزلة ببلدية تيميزار.

أين لفتت انتباههم مرور شاحنة نوع سوناكوم معبئة بمادة الشعير. بعد ايقاف سائق الشاحنة وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، وبالتدقيق مع الفواتير تبين أن الحمولة كانت متجهة في الأصل الى ولاية أخرى.

في حين تم تغيير مسارها وارسالها الى أحد مربي الابقار ببلدية تميزار ولاية تيزي وزو.

ومواصلة للتحقيق، وبالتنسيق مع أعوان التجارة التابعين لمديرية التجارة لولاية تيزي وزو تبين أن الشعير المحجوز صالح للاستهلاك الانساني وليس فقط الحيواني عكس هو مبين في الفاتورة.

وبالتحقيق مع مالك البضاعة المحجوزة حاول التهرب من التهمة المنسوبة اليه. متحججا بأنه كان يظن بأن الشاحنة قد عينت بمادة العلف وليس بمادة الشعير الذي تم حجزه.

كما أكد الشخص الذي كان بصدد شراء البضاعة بأنه متعود على التعامل مع المتهم الرئيسي صاحب البضاعة بتاريخ 2023/08/13.

وتم تقديم جميع الاطراف أمام الجهات القضائية المختصة أين تم ايداع صاحب البضاعة بالمؤسسة العقابية بعزازقة بينما تم وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.

كما تم تسليم مادة الشعير المحجوزة الى مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو.