تيزي وزو: حجز 14190 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية وتوقيف 9 مخالفين

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية تيزي وزو، من حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات قدرت بـ 14190 وحدة. من مختلف الأصناف والأحجام. مع تحويل تسعة (09) أشخاص مخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وقد نظمت المصالح العملياتية لأمن ولاية تيزي وزو بتاريخ 26 سبتمبر 2023، عملية مداهمة مشتركة. بالتنسيق مع كل من مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و مفتشية أقسام الجمارك، مست عدة أماكن مع تنصيب نقاط مراقبة وتفتيش .

العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات قدرت بـ 14190 وحدة من مختلف الأصناف والأحجام. مع تحويل تسعة (09) أشخاص مخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

في ذات السياق وتزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، تم تنظيم حملة تحسيسية للتوعية من مخاطر الألعاب النارية. التي تشكل خطر على الصحة العمومية. مع تقديم جملة من النصائح و التوجيهات للأولياء و حثهم على تفادي اقتناء مثل هاته الألعاب الخطيرة التي من شأنها التأثير على صحة أبنائهم.