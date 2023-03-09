تيزي وزو.. حجز 8 صفائح من المخدرات وتوقيف مروجين بتيزي غنيف

اوقفت مصالح الدرك الوطني بذراع الميزان، شخصين بحوزتهما 8 صفائح من المخدرات والمقدرة بـ 810 غرام.

وحسب بيان الدرك الوطني، فبتاريخ 2023/03/04 وردت معلومات لقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان مفادها قيام المسمى (ل) (س) بترويج المخدرات.

وذلك رفقة أشخاص آخرين بقرية أولاد إتشير بلدية تيزي غنيف، وعلى الفور تم تشكيل دورية من أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي غنيف مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري تحت قيادة قائد الكتيبة.

ليتم توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و 31 سنة وبحوزتهما 8 صفائح من المخدرات والمقدرة بـ 810 غ ليتم اقتيادهما لمقر الفرقة.

ومواصلة للتحقيق، تبين وجود شريك ثالث للموقوفين ، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وردت معلومات لأفراد الفرقة عن تواجده بغابة قرب منزله .

وبعد مداهمة المكان لاذ المشتبه فيه بالفرار وسط الأحراش الغابية وقام برمي كيس بعد تفتيشه ضبط بداخله 150 غ من الكيف المعالج و45 قرص مهلوس نوع بريقابلين 300 غ

ليتم بتاريخ 2023/03/08 تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة أين تم إيداعهما بالمؤسسة العقابية ذراع الميزان.