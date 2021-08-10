قناة النهار تيزي وزو: خسائر مادية معتبرة خلفتها النيران ببلدية آيت عقواشة بالأربعاء ناث ايراثن بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2021 - 15:25 خسائر شارك غرِّد 44 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970841 اقرأ أيضا آلو فارس: ساندويش مقلي خفيف ويشبع😋 ولامونة على طريقة زمان قناة النهار 07 أوت دلال خير: شاب أصيب بالسرطان أيام قبل زواجه.. أمله في الشفاء كبير لكن بمبلغ كبير يفوق مقدرة العائلة قناة النهار 30 جويلية رغم إرتفاع أسعارها .. الجزائري لايتخلى عن تناول الأسماك ولو لمرة في الشهر قناة النهار 29 جويلية فوزي درار: أكثر من 9 ملايين جرعة لقاح ستصلنا هذا الشهر قناة النهار 02 أوت