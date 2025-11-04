تيزي وزو.. دخول مشروع المصعد الهوائي حيّز الاستغلال قريبا

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مشروع المصعد الهوائي بولاية تيزي وزو.

وخلال المعاينة، استمع الوزير إلى شُروحات مفصّلة حول مراحل إنجاز المشروع ونسبة تقدم الأشغال.

مؤكداً على أهمية احترام وضمان الجودة التقنية للمعدات بما يضمن سلامة واستمرارية الخدمة عند دخول المشروع حيز الاستغلال عن قريب.

ويعد هذا المشروع، من بين المشاريع الهامة الرامية الى تعزيز الجاذبية السياحية والتنقل الحضري.

ويربط هذا المشروع بين كاف النعجة، سيدي بلوى، وقرية رجاونة. ويُعدّ مكسبًا حيويًا سيساهم في تسهيل تنقل المواطنين والتقليل من الضغط المروري.

ويتضمن المشروع جهازين للمصعد الهوائي، حيث يربط الجهاز الأول، وهو مصعد ذو كابل واحد، بين كاف النعجة ومستشفى سيدي بلوى.

في حين يربط الجهاز الثاني، وهو مصعد مزدوج الكابلين، بين مستشفى سيدي بلوى وقرية رجاونة.