تيزي وزو.. سكان حي تامدا يلقون بالقمامات في الطريق احتجاجا على المفرغة العشوائية

أقدم سكان حي تامدا التابع إداريا لبلدية واڨنون، من رمي القمامات و الأوساخ في الطريق المؤدي إلى جامعة تامدا و هذا احتجاجا على المفرغة العشوائية المتواجدة في حيهم.

وكان السكان لطالما طالبوا السلطات المحلية بايجاد حل لها، واليوم بعد العديد من الاحتجاجات التي قاموا بها امام مقر بلديتهم والكم الهائل من المراسلات.

وحاول السكان من خلال الرسائل التي بعثوا بها إلى المسؤولين ان يشرحوا فيها الكابوس الذي حول حياتهم الى جحيم لكن بدون جدوى فقرروا معاملتهم بالمثل و رمي الاوساخ في الطرقات.

ليجد المعنيين أنفسهم أمام الامر الواقع للتحرك وانقاذهم من كارثة حقيقية تهدد حياتهم وصحتهم جراء الروائح الكريهة التي تنبعث من هذه المفرغة العشوائية، وتضر بمحيط حيهم الذي أصبح وكرا للكلاب الضالة والجرذان والحشرات الضارة.