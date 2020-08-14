تيزي وزو.. سكان قرية تملوكة بأزفون يحتجون بسبب أزمة العطش

أقدم صبيحة اليوم الجمعة سكان قرية تملوكة ب بأزفون على غلق الطريق الوطني رقم 24 للتعبير عن غضبهم من أزمة العطش التي يعانون منها لأشهر.

وطالب المحتجون السلطات المحلية بضرورة التدخل السريع لحل هذا المشكل الذي يتكرر معهم في عز الصيف ومع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة، و يجدر للذكر أن تملوكة ليست القرية الوحيدة المحرومة من مياه الشرب بل معظم قرى ازفون.

واتهم المحتجون المسؤولين على تهميش المنطقة بأكملها وحرمانهم من مشاريع تنموية أخرى كانت إلى جانب مياه الشرب من مطالب المحتجين اليوم و هي الغاز الطبيعي وقنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرقات