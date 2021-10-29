تيزي وزو: شاب يقتل زوجته بطعنات خنجر داخل صالون التجميل
وقعت جريمة قتل مروعة وسط المدينة الجديدة في ولاية تيزي وزو. حيث راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينات من العمر قتلا على يد زوجها.
حسب المعلومات المتوفرة، لدى “النهار أونلاين”، فقد أقدم الزوج على توجيه عدة طعنات بالخنجر لزوجته أرادتها قتيلة. وذلك بعد شجار عنيف وقع بينهما في صالون التجميل الذي تملكه.
بالمقابل أكد معارف الضحية أن سبب الخلاف يعود إلى طلب هذه الأخيرة الطلاق من زوجها. بعد إصرارها على الانفصال منه ما أثار غضبه.
وتوجه الزوج إلى مكان عمل زوجته في صالون التجميل لينتهي الشجار بينهما بجريمة اهتز لها سكان الحي. حيث قام زوج الضحية ومرتكب الجريمة بالفرار إلى وجهة غير معروفة
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شاب يقتل خطيبته وسط مدينة ذراع بن خدة في تيزي وزو!
شهدت مدينة ذراع بن خدة، صبيحة اليوم جريمة قتل مروّعة. بعد إقدام شاب في الثلاثينات على ذبح خطيبته العشرينية داخل محله لبيع الدجاج الواقع أمام المحطة القديمة للقطار بولاية تيزي وزو.
ووفقا للمعطيات الأولية، فان خلافا عنيفا نشب بين الإثنين قبل أن يتطور و يدفع بالشاب المنحدر من سيدي نعمان إلى ذبحها بالسلاح الأبيض. وبقي جالسا أمام الجثة إلى غاية حضور الشرطة و اقتياده الى المركز لفتح التحقيق معه لمعرفة اسباب ارتكابه هذه الجريمة الشنعاء.
وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي ندير محمد بتيزي وزو للتلحد هذه الساعة.
للإشارة فقد إنتشر خبر مقتل شابة على يد خطيبها وسط ذراع الميزان بسرعة البرق على مواقع التواصل الإجتماعي. أين عبر رواد الفضاء الأزرق عن إستيائهم من هذه التصرفات.
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تيزي وزو: وفاة شاب و إصابة آخرين في شجار عنيف بالسيوف بإيعكوران
تيزي وزو: وفاة شاب و إصابة آخرين في شجار عنيف بالسيوف بإيعكوران
لفظ شاب في العشرينيات انفاسه في شجار عنيف وقت بين مجموعة من الاشخاص باستعمال السيوف. و لذلك على مستوى بلدية ايعكوران بتيزي وزو.
حيث تعرض البعض منهم الى جروح متفاوتة نقلوا الى المستشفى لكن الضحية كانت في حالة جد خرجة و لفظ انفاسه هناك.
و قد تدخلت فرقة الدرك الوطني بايعكوران مدعمة بفصائل امن و التدخل لتوقيف المشتبه فيهم و فتح التحقيق لمعرفة اسباب هذا الشجار الذي انتهى بجريمة قتل شنعاء.