تيزي وزو: شاب يقتل زوجته بطعنات خنجر داخل صالون التجميل

وقعت جريمة قتل مروعة وسط المدينة الجديدة في ولاية تيزي وزو. حيث راحت ضحيتها سيدة في الثلاثينات من العمر قتلا على يد زوجها.

حسب المعلومات المتوفرة، لدى “النهار أونلاين”، فقد أقدم الزوج على توجيه عدة طعنات بالخنجر لزوجته أرادتها قتيلة. وذلك بعد شجار عنيف وقع بينهما في صالون التجميل الذي تملكه.

بالمقابل أكد معارف الضحية أن سبب الخلاف يعود إلى طلب هذه الأخيرة الطلاق من زوجها. بعد إصرارها على الانفصال منه ما أثار غضبه.

وتوجه الزوج إلى مكان عمل زوجته في صالون التجميل لينتهي الشجار بينهما بجريمة اهتز لها سكان الحي. حيث قام زوج الضحية ومرتكب الجريمة بالفرار إلى وجهة غير معروفة

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