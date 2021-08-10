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قناة النهار

تيزي وزو: عائلات تواصل الهروب من المنازل خوفا من عودة ألسنة اللهب أمام الرياح القوية

بقلم قناة النهار
تيزي وزو: عائلات تواصل الهروب من المنازل خوفا من عودة ألسنة اللهب أمام الرياح القوية
ألسنة اللهب
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