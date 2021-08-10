قناة النهار تيزي وزو: عائلات تواصل الهروب من المنازل خوفا من عودة ألسنة اللهب أمام الرياح القوية بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2021 - 15:37 ألسنة اللهب شارك غرِّد 38 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970849 اقرأ أيضا مع السفيرة: قناع لتوازن بشرة الجسم قناة النهار 07 أوت حديث الصحافة: الجزائريون يتكاتفون لهزيمة كورونا قناة النهار 02 أوت ..الو فارس : بيتزا تركية وحلوة بالمايزينة ولا اروع قناة النهار 24 جويلية عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية قناة النهار 20 جويلية