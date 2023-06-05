قناة النهار تيزي وزو : عائلة الطفلة فراح تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع قوقعة الأذن بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 13:41 شارك غرِّد أرسل 31 0 تيزي وزو : عائلة الطفلة فراح تناشد المحسنين مساعدتها لإجراء عملية زرع قوقعة الأذن. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LcEYC اقرأ أيضا الشيخ النوي: وزير الصحة يدشن مستشفى مجهز ببريان كي خرج راح كلش معاه قناة النهار 18 ماي أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة قناة النهار 20 ماي "والي تيبازة لإحداى المتضررات.."مازال كاين حوايج نزيدو نعاونوكم بيها قناة النهار 30 ماي الزهوانية وهواري بن شنات.. رد لجميل فنهما وتكريم على المسيرة قناة النهار 19 ماي الكوارث الطبيعية.. تكييف بنود التأمينات وهندسة الزراعة لتجاوز الأزمات قناة النهار 26 ماي طالع هابط: النوي ينتفض ضد مسؤولي أدرار بسبب مستشفى صرفت عليه الملايير سامحين فيه كلاه الرمل قناة النهار 04 جوان برج بوعريريج / بوجمعة.. فلاح حول أرض قاحلة إلى جنة تنتج قناطير من القمح رغم الجفاف قناة النهار 19 ماي الجلفة.. عشرينية تلد 04 توائم بمستشفى الطفل والأم وجميعهم في صحة جيدة قناة النهار 21 ماي بجاية : مركب سحق البذور التابع لمجمع سيفيتال يدخل حيز الخدمة قناة النهار 30 ماي والد فيصل التي قصّته هزّت قلوب الجزائريين.. يروي معاناته قناة النهار 02 جوان