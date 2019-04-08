تيزي وزو : عائلة المرحوم عامر يحي موسي تستنكر لامبالاة إدارة المستشفى

بعثت عائلة المرحوم عامر يحي موسي برسالة الى الفضاء العام لمستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو معبرين عن إستياءهم من هذه الفعلة اللامسؤولة حسب ما جاء في البيان.

كما قدمت شكرها الخالص الطاقم الطبي العامل بالمستشفى للعناية الطبية الجيدة التي تلقاها قريبها طيبة تواجده بهذه المؤسسة الاسشتفائية.

وفي بيان آخر أصدرته إدارة المستشفى الجامعي محمد ندير مفندة جملة وتفصيلا صحة الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والذي لاق رواجا وانتشارا كبيرا لتؤكد الإدارة عن زيف ما قام أحد المواطنين بتصويره والذي تابعه بتعليق لتزييف الحقيقة.

أين أوحى أنه الغرفة التي وجد فيها الجثة مجرد مرحاض ودورة مياه وإتهم الممرضين بالتقصير لكن هذا يخالف كل الحقيقة.

على حسب ما أكدته الإدارة في بيانها التكذيبي اين اشارت ان صاحب الفيديو تعمد خلق بلبلة وإثارة المشاكل.

مؤكدة ان الجثة وضعت بغرفة تبديل الملابس لكوادر المستشفى ،و هي غرفة مخصصة ايضا لوضع الجثث لمدة ساعتين قبل تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث للتأكد من حالة الوفاة و للاشارة فقط فان المستشفى قام بتخصيص هذه القاعة منذ 2005.