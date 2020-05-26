تيزي وزو: عدم تسجيل أي إصابات لكورونا خلال الأيام الأخيرة

عرفت إصابات كورونا في ولاية تيزي وزو، منحنى تنازلي، خلال الأيام الأخيرة، حسب الاحصائيات التي تنشرها يوميا مصالح قطاع الصحة.

ولم تسجل مصالح الصحة في الولاية، أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، مما يدفع إلى الأمل بأن الجائحة في تراجع بهذه الولاية.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، عرف الوضع الصحي في تيزي وزو، حالة من الهدوء منذ يوم 17 ماي الفارط.

وأضاف ذات المصدر، أن الهياكل الصحية بالولاية، لم تستقبل منذ تاريخ 17 ماي الماضي، سوى 6 حالات ايجابية، منها حالتين من تيزي وزو و3 حالات من تيبازة، وحالة من بجاية.

وأكد الدكتور أحمد جعجوع، من المركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو، في منشور على فايسبوك، أن الفيروس في تيزي وزو لا يتنقل حاليا بنشاط بل ويكاد لا ينتقل تماما.

وأضاف الدكتور، أن الحالات الجديدة كلها قادمة من خارج الولاية، إذ يتعلق الأمر بأشخاص يعملون في مناطق أخرى قدموا لزيارة عائلاتهم.