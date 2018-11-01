تيزي وزو على موعد السبت المقبل مع الطبعة التاسعة لمهرجان زربية أث هشام

ستنطلق بدار الثقافة “مولود معمري” بتيزي وزو السبت المقبل الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي لزربية أث هشام.

وسيشارك 30 ناسج زرابي من الولاية وحرفيين من 12 ولاية في هذا الحدث الذي سيدوم حتى السابع من نوفمبر الجاري.

هذه الطبعة ستهدى لعمدتين اثنين لهته الحرفة وهما بن وامر حورية والمرحومة غنيمه أيت إسعد.

ويهدف هذا المهرجان إلى إضفاء صفة الحرفية للناسجين وترقية الزربية التقليدية.

المعروفة بأصالتها وكثرة رسومها الهندسية البربرية المصنَّعة في آث هشام.

القرية الواقعة على أحد جوانب جرجرة ببلدية أيت يحيى 50 كلم جنوب شرق الولاية.

بحيث يشكل هذا المهرجان للحرفيات فرصة لعرض منتجاتهن وعرضها للبيع.

وسيتميز حفل افتتاح هذا المهرجان بتوزيع ألات النسيج على حرفيين شباب لتشجيعهم على المحافظة على هذه الحرفة.

وإنجاز لوحة على القماش من قبل تلاميذ مدرسة الفنون الجميلة لعزازقة, وفقا للبرنامج المسطر.

كما يتضمن هذا الأخير جلسة إنجاز الأشغال النهائية لزربية من طرف مركز تيبازة.

وجلسة عمل حول موضوع “الحرف والمرأة الريفية” ومسابقة أفضل زربية وأفضل منتوج إلى جانب جولة سياحية للحرفيين المشاركين.