تيزي وزو: غلق المحلات وتعليق نقل المسافرين على الثانية بعد الزوال بستة بلديات

أصدر والي ولاية تيزي وزو محمود جامع، قرارا يقضي بتعليق كافة النشاطات التجارية وتعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين. خلال فترة الحجز الجزئي على الساعة الثانية بعد الزوال.

وحسب نفس القرار، فإن تعليق النشاطات سيكون خلال الحجر المنزلي المقرر بالولاية بداية من الثانية بعد الزوال إلى غاية السادسة صباحا عبر بلديات عزازقة ، فريحة، بوغني، مشطراس ،اث بوغردان(أسي يوسف) وبلدية بونوح

وجاء القرار بعد الإرتفاع الكبير لعدد الإصابات والوفيات التي عرفتها هذه البلديات ما سبب اكتظاظ كبير على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالولاية